اعلنت الإمارات، الجمعة، عن مقتل ستة جنود إماراتيين في "تصادم آليات عسكرية" فيما كانوا في الخدمة، وتعد الامارات أحد أركان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ولم توضح أبو ظبي ما إذا كان الجنود قضوا في اليمن الذي ينفذ فيه التحالف عمليات عسكرية منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة "استشهاد ستة من الجنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

وأعلنت السلطات الاماراتية في تموز/يوليو عزمها على خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على أن جنودها لن يغادروا البلاد.

وعلى جبهة اخرى في جنوب اليمن، اندلعت مواجهات مسلحة في آب/اغسطس بين انفصاليين تدعمهم الامارات وقوات موالية للحكومة تحظى بدعم الرياض، ما عكس تباينا بين البلدين الحليفين.