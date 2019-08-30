شاهد: سجينة تنجب مولودها داخل زنزانتها و ترفع دعوى قضائية ضد سجن دنفر

وضعت امرأة مولودها دون أدنى مساعدة داخل سجن دنفر في الولايات المتحدة، حيث رفعت دعوى قضائية بعد أن قالت إن القائمين على السجن والممرضين هناك تجاهلوا طلبها المساعدة خلال نحو خمس ساعات.

ونشر محامي المدعية شريطا مصورا صامتا يظهر ديانا سانشيز وهي ممددة على سريرها الضيق تصرخ من فرط الألم، قبل ان تضع ابنها المولود في تموز يوليو 2018.

وجاء في الدعوى القضائية التي قدمت أمس الخميس أنه تم التقدم بطلب سيارة إسعاف لنقل سانشيز إلى المستشفى، ولكن عمال السجن عرفوا أن السيارة لن تكون حاضرة، حتى إتمام عملية إجراءات الطلب في الصباح.

وقال رئيس الشرطة في دنفر إنه غير سياسته منذ تلك الحادثة، للتأكد من أن السجينات الحوامل في مرحلة المخاض يتم نقلهن فورا إلى المستشفى.

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