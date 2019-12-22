في حادثة فريدة من نوعها ... إمرأة تكتشف أنها حامل قبل 9 أيام فقط من موعد الولادة

في حادثة فريدة من نوعها، اكتشفت شابة أمريكية من ولاية تينيسي خبر حملها قبل تسعة أيام فقط من وضعها مولودها الأول.

وذكرت صحيفة "كورشال أبيل" الأمريكية، أن الشابة البالغة من العمر 28 عاما كانت قد فقدت الأمل في إمكانية أن تصبح أما يوما ما بعد أن حاولت لسنوات عدة وزوجها من إنجاب طفل، وكان الإجهاض نصيبها دوما. والسبب يعود لإصابتها ومنذ طفولتها بمرض يعرف بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهي حالة مرضية تتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية أو طول مدتها، أو زيادة في مستويات هرمونات الذكورة (الأندروجين).

وبعد أن أقنعتها والدتها بضرورة زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، ومعرفة السبب الرئيسي وراء انقطاع دورتها الشهرية طيلة هذه المدة. استجابت لورين تشوك وهنا كانت الصاعقة، عندما علمت خلال هذه الزيارة أنها في الأسبوع الـ 39 من حملها.

وأنجبت تشوك طفلها الأول "وايات" بتاريخ 2 ديسمبر/تشرين الأول. وأكدت أنه الهدية الأفضل التي من الممكن أن تتلقاها بمناسبة عيد الميلاد.