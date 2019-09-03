نيمار يفشل في العودة إلى برشلونة

انتهى مسلسل عودة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي الى برشلونة الاسباني، لكن موقتا بحسب الصحف الكاتالونية الصادرة الثلاثاء، بعد شهرين ونصف الشهر من مد وجزر حول انتقال أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

أغلق باب الانتقالات مساء الاثنين، وبقي ابن السابعة والعشرين مع الفريق المملوك قطريا الذي جعل منه في 2017 أغلى لاعب في العالم، منفقا بندا جزائيا بلغت قيمته 222 مليون يورو.

عنونت "سبورت": "أنسو فاتي اليوم ونيمار في 2020" في إشارة الى تألق المراهق القادم من غينيا بيساو راهنا ومحاولة بطل إسبانيا تكرار المفاوضات لاستعادة لاعبه الموهوب.

وكتبت "لافانغارديا" ان "نيمار سيحاول الرحيل الصيف المقبل"، فيما أشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن "نيمار يستعد للرحيل في 2020".

رسمت "سبورت" سيناريو عودة لاعب عجز عن منح لقب دوري أبطال أوروبا لفريقه الباريسي، في ظل اصابات متلاحقة في فترات حاسمة من الموسم. وأوضحت "يمكن لنيمار اللجوء الى فيفا (الاتحاد الدولي) الصيف المقبل لأنه يكون قد اكمل ثلاثة مواسم من عقد وقعه عندما كان تحت سن الثامنة والعشرين. فترة الحماية لعقود دون بند جزائي تكون قد انتهت، ويمكن لفيفا تحديد الثمن وهو بحدود 180 مليون يورو بحسب ما يعتقد برشلونة".

تابعت "هذا الامر يرتكز على سعر قدومه (222 مليون يورو)، الاستهلاك وراتبه البالغ نحو 38 مليون يورو في الموسم".

احباط وغرق

بقي ابن نادي سانتوس، الموعود بخلافة أسطورة بلاده بيليه، رغما عن إرادته وهو "محبط" و"غارق" بحسب ما صوّرته الصحف الإسبانية، فهرب من واقعه المحزن الى الولايات المتحدة ملتحقا بمنتخب البرازيل الذي يخوض وديتي كولومبيا والبيرو في 7 و11 أيلول/سبتمبر.

لم تكن عودة نيمار الى برشلونة مقنعة للجميع، لتشبث الادارة القطرية به حفاظا على كبريائها، وضعف إمكانات برشلونة المالية راهنا بعد انفاقه الغالي والنفيس لضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ.

في خضم حماوة المفاوضات، قال بطل العالم الفرنسي السابق والمحلل الحالي فرانك لوبوف لشبكة "اي اس بي ان": "برشلونة لا يريد نيمار، يتلاعب بسان جرمان. كما أن جماهير سان جرمان لا ترغب برؤية نيمار مجددا. سئموا غياباته وإصاباته وسلوكه، ولأنه عبر عن رغبته بالرحيل لا يريدون رؤيته".

هذا عَكَس فكرة زعمت، أن برشلونة يريد معاقبة نيمار على خيانته في 2017، عندما كسر ثلاثية "أم أس أن" مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الراغب بعودته، والأوروغوياني لويس سواريز.

وبرغم تسجيله 51 هدفا في 58 مباراة وسيطرته على الألقاب المحلية، تراجع الراغب بالانفراد في دور بطولي في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وسقط فريقه في الأدوار الاقصائية المبكرة مرة جديدة في دوري الأبطال، في ظل مغامراته العاطفية وسهراته الصاخبة أثناء تعافيه من اصابات دفع فريقه ثمنها غاليا.

تابع قلب الدفاع السابق لوبوف "لو كنت مكان ليوناردو (البرازيلي المدير الرياضي)، سان جرمان يملك الكثير من المال. رغبوا بنيمار الجيّد، لكن اذا كنت تريد لعب دور الطفل وليس الناضج، سأضعك في الفريق الرديف وعندما تصبح جاهزا تلعب مع الفريق الأول".

وتابع "سان جرمان ثري بما فيه الكفاية للتلاعب بك. كم سيصبح سعرك بعد سنة اذا كنت تلعب مع الرديف أو لا تلعب أبدا؟".

300 مليون يورو

بموازاة ذلك كانت صحيفة "لو باريزيان" تنقل فحوى حديث بين القطري ناصر الخليفي رئيس سان جرمان وقادة الفريق مع بداية "مسلسل" البرازيلي. وكتبت "يمكن لنيمار الرحيل إذا كان العرض 300 مليون يورو"، فقد أدرك سان جرمان أن برشلونة لم يكن يملك المال وسعر نيمار لا يمكن لأي ناد تحمله.

وبحسب الصحيفة الفرنسية المقربة من النادي، هذا "انتقال لا يمكن أن يبصر النور".

كما ان الخليفي وجه من خلال مجلة "فرانس فوتبول" في حزيران/يونيو رسائل قاسية لنيمار "لم يجبره أحد على التوقيع معنا. لم يدفعه أحد"، ومن دون أن يسميه شدد على أنه "لا أريد سلوك النجوم. (اللاعبون) ليسوا هنا للتسلية. واذا لم يوافقوا فان الابواب مفتوحة. إلى اللقاء!".

تعددت السيناريوهات والبازارات. عرض برشلونة أولا كوتينيو مع مبلغ من المال قبل اتجاه البرازيلي نحو بايرن ميونيخ الألماني. آنذاك همس أحد زملاء نيمار في أذنه بحسب "لو باريزيان": "هل تعتقد انك قد ترحل بهذه السهولة من سجن سان جرمان؟".

فيما أشارت التقارير الى ان سان جرمان رفض عرضا اخيرا يتضمن رحيل نيمار مقابل إعارة الفرنسي عثمان ديمبيلي الرافض جذريا ترك برشلونة، زائد انتقال لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش والمدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو (19 عاما) ومبلغ 150 مليون يورو... يدفع نيمار عشرين مليونا منها لتسهيل الصفقة!

ستتركز الانظار على عودة نيمار الى سان جرمان بعد غيابه عن بداية موسمه لأسباب غير مقنعة، على خلفية تعافيه من إصابة أخيرة حرمته مشاركة بلاده التتويج في كوبا أميركا على أرضها، خصوصا في ظل علاقة متوترة مع ليوناردو لاعتبار لاعب برشلونة السابق ان مواطنه لم يقم بما يكفي لضمان انتقاله.

ربما يكرر برشلونة شتاء أو صيفا في 2020 محاولته، وما يطمئن جماهيره تجارب سابقة انتهت بتحقيق مبتغاه ولو بعد فترة، على غرار استقدام صعب لغريزمان من أتلتيكو مدريد، وقبله كوتينيو وسيسك فابريغاس والفرنسي تييري هنري.

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