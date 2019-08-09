هل يقترب نيمار من ريال مدريد بعد تمسك مانشستر يونايتد ببوغبا؟

على الرغم من كون الفرنسي بول بوغبا الهدف رقم واحد بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلا أن الإغلاق المبكر لسوق انتقالات اللاعبين في إنكلترا يعني تضاؤل فرص توقيع النادي الإسباني معه خاصة في ظل تمسك نادي مانشستر يونايتد باللاعب الفرنسي.

وطبقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، ضعف فرص التوقيع مع بوغبا قد تحول أنظار زيدان إلى النجم البرازيلي نيمار في وقت أبدى فيه الأخير رغبة قوية في ترك ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن موافقة لاعب وسط أياكس ومنتخب هولندا دوني فان دى بييك على التوقيع للريال ستسد حاجة الفريق للاعب وسط لن يكلف خزينة النادي كثيرا وهو ما سيوفر الأموال لجلب الجناح المهاجم نيمار.

كذلك قد تتوفر المزيد من الأموال للريال حال تمكن النادي من بيع الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز والمهاجم ماريانو في بعد خروج الثلاثي من حسابات زيدان خلال الفترة القادمة.

وأضافت ماركا أنه على الرغم من عدم تقدم مدريد بعرض رسمي لضم نيمار حتى الآن، إلا أن العلاقة القوية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان قد تسهل عملية الانتقال المحتمل.

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