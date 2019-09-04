أكدت السلطات الالمانية الاربعاء ان المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر (38 عاما) يخضع للتحقيق على خلفية إدعاءات نشر مواد إباحية لاطفال من خلال خدمة "واتساب" الخاصة بالرسائل.

وأفادت ليدي أوشتيرينغ المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هامبورغ لوكالة فرانس برس انه "يمكننا تأكيد فتح تحقيق ضد كريستوف ميتسلدر بسبب شكوك مشاركته بنشر مواد اباحية لاطفال".

وقالت أوشتيرينغ أن ميتسلدر وصيف بطل العالم 2002 مع منتخب الـ"مانشافت" متهم باستخدام تطبيق "واتساب" لارسال صور اباحية لاطفال لسيدة في هامبورغ.

وعمدت هذه الاخيرة الى ارسال الصور الى قسم الشرطة في هامبورغ، الذي فتح بدوره تحقيقا الى جانب المدعي العام في آب/ أغسطس الماضي.

وأكدت أوشتيرينغ تقارير تفيد بان المحققين داهموا أماكن في موقعين الثلاثاء، ولكنها رفضت اعطاء المزيد من التفاصيل.

وبحسب تقرير وارد في صحيفة "شبيغل"، داهمت الشرطة منزل ومكاتب ميتسلدر في دوسلدورف، وقامت بمصادرة حاسوب وهاتف نقال.

واضافت أوشتيرينغ أنه لم يتم احتجاز المدافع الدولي السابق، واضافت "نقوم حاليا بتحليل المواد المصادرة".

ودافع ميتسلدر عن ألوان ابرز الاندية الاوروبية من بينها ريال مدريد الاسباني وبوروسيا دورتموند وشالكه خلال مسيرة استمرت 15 عاما، قبل أن يعتزل في عام 2014 حيث يعمل حاليا كمحلل لقناة "سكاي سبورت" الالمانية ويترأس النادي المحلي توس هالترن. فيما أكدت القناة العامة "آيه آر دي" الالمانية حيث يعمل الالماني مستشارا لها تعليق تعاونها معه "لحين توضيح الاتهامات".

ويدير ميتسلدر منذ عام 2006 مؤسسة باسمه لدعم الاطفال المحرومين اجتماعيا في مختلف أنحاء المانيا.

وتأتي هذه الاتهامات عقب اعلان الثلاثاء المدعي العام في ميونيخ ان المدافع الدولي السابق جيروم بواتنغ يخضع للتحقيق على خلفية اعتداء خطير على شريكته السابقة.