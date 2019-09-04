مراسل "بلاي بوي" يستعيد تصريح عمله في البيت الأبيض مجددا

استعاد مراسل مجلة بلاي بوي في البيت الأبيض الاعتماد الذي يسمح له بالعمل في مقر السلطة التنفيذية، بعد تعليقه الشهر الماضي على أثر جدل مع مستشار سابق للرئيس دونالد ترامب.

وكان اعتماد الصحفي براين كارم عُلِق بعد نقاش عنيف مع سيباستيان غوركا المساعد السابق للرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في تموز/يوليو.

وعاقبت الناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في آب/أغسطس الصحفي بتعليق إذن العمل الدائم الممنوح له ويسمح له بدخول البيت الأبيض، لثلاثين يوما واتهمته بأنه يفتقد إلى المهنية.

لكن القاضي الفدرالي رودولف كونتريراس قال إن المعايير المتعلقة بسلوك الصحفيين المفترض خلال هذا المؤتمر الصحفي لم تحدد بشكل واضح، وأمر بإعادة إذن العمل إلى كارم. ورأى القاضي أن "غريشام لم تعلن مسبقا أنه يمكن تعليق إذن عمل أي صحافي في مثل هذه الظروف".

وكان الترخيص الممنوح لكارم علق بعد مناقشة حادة مع غوركا في حديقة البيت الأبيض بعد اجتماع حول شبكات التواصل الاجتماعي نظمه ترامب في تموز/يوليو.

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تحدثه لمراسلي البيت الأبيض رويترز

وفي تسجيل فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرجلان وهما يتبادلان الشتائم بعد هذا الحدث.

وشعر العديد من وسائل الإعلام بالاستياء من تعليق اعتماد كارم كاتب الافتتاحية في شبكة "سي إن إن" أيضا.

وعبر كارم عن ارتياحه لقرار القاضي الثلاثاء. وكتب في تغريدة "ليبارك الله الدستور وحرية التعبير".

من جهتها، كتبت مجلة "بلاي بوي" في تغريدة على تويتر "نشعر بالسرور للأمر الذي اصدره القاضي كونتريراس بإعادة ترخيص العمل إلى براين كارم، ليحمي بذلك حقوق كل الصحفيين".

وكان البيت الأبيض حاول تعليق اعتماد صحافي لسي ان ان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد عُلِق إذن عمل جيم أكوستا بعد مناقشة حادة مع ترامب في مؤتمر صحفي. لكن قرارا قضائيا أيضا سمح بإعادته له.

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