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الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: ترامب سيستضيف أمير الكويت الشهر المقبل

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بقلم:  Euronews 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أثناء قمة عربية في مكة يوم 31 أيار/مايو 2019
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أثناء قمة عربية في مكة يوم 31 أيار/مايو 2019 -
حقوق النشر
رويترز
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قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيستضيف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في البيت الأبيض في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

ويأتي اللقاء بين الطرفين بعد مرور نحو عام على اللقاء الأخير. وكان ترامب قد وصف أمير الكويت في العام الماضي بـ"الصديق الخاص جداً" كما مدح بالعلاقات الثنائية بين واشنطن والكويت.

ويقول مراقبون إن الملف الإيراني، إضافة إلى الملفين اليمني والسوري قد يتم طرحهما للنقاش خلال اللقاء.