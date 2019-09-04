شاهد: إعصار دوريان يخلف 7 قتلى ودماراً واسعاً في جزر الباهاماس

أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس الثلاثاء أنّ الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمّر ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.

وقال مينيس خلال مؤتمر صحافي "ارتفع عدد القتلى إلى سبعة، ونتوقّع تسجيل مزيد من الوفيات".

وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي وصف ما خلّفه الإعصار المدمّر بـ"المأساة التاريخية".

رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس رويترز

وكانت الأمم المتحدة توقّعت أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية من جراء الإعصار المدمّر.

وفي الولايات المتحدة، صدرت أوامر بإجلاء ملايين السكان من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية استعداداً لوصول الإعصار إلى أراضيها وهو ما بدأ بالفعل اليوم الأربعاء.

رويترز

رويترز

رويترز

إقرأ أيضاً:

حصيلة فيضانات المغرب ترتفع إلى 8 قتلى

بالفيديو: كيف يبدو المشهد داخل عين أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق

شاهد: "شيف" عالمي يسجّل رسالة بالفيديو "من قلب الإعصار" دوريان