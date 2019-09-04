لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

جزر البهاماس

شاهد: إعصار دوريان يخلف 7 قتلى ودماراً واسعاً في جزر الباهاماس

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ.ف.ب
صورة جوية لآثار الدمار الذي خلفه الإعصار في الباهاماس
صورة جوية لآثار الدمار الذي خلفه الإعصار في الباهاماس -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس الثلاثاء أنّ الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمّر ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.

وقال مينيس خلال مؤتمر صحافي "ارتفع عدد القتلى إلى سبعة، ونتوقّع تسجيل مزيد من الوفيات".

وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي وصف ما خلّفه الإعصار المدمّر بـ"المأساة التاريخية".

رويترز
رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيسرويترز

وكانت الأمم المتحدة توقّعت أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية من جراء الإعصار المدمّر.

وفي الولايات المتحدة، صدرت أوامر بإجلاء ملايين السكان من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية استعداداً لوصول الإعصار إلى أراضيها وهو ما بدأ بالفعل اليوم الأربعاء.

رويترز
رويترز
رويترز

إقرأ أيضاً:

حصيلة فيضانات المغرب ترتفع إلى 8 قتلى

بالفيديو: كيف يبدو المشهد داخل عين أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق

شاهد: "شيف" عالمي يسجّل رسالة بالفيديو "من قلب الإعصار" دوريان