شاهد: "درجات الشحن الكهربائية" تتفوق على السيارات في ألمانيا

لعل أول ما قد يخطر على بال أحدهم عندما يتم الحديث عن ألمانيا هي جودة محركات السيارات والصناعات الثقيلة. فما رأيك لو علمت بأن بلد السيارات والمحركات تتجه حالياً لتطويرعجلات هوائية؟

حيث تحظى الدراجات الهوائية وبشكل خاص ذات العجلات الثلاث منها أو المعروفة بـ"دراجة الشحن الكهربائية لنقل البضائع" بشعبية كبيرة في ألمانيا حالياً. فيكفي تركيب محرّك كهربائيَ إضافي للدراجة العادية ليسهل استخدامها، كما أن تصميمها يُسهّل التنقل بصحبة الأطفال و الحيوانات الأليفة أو التسوق أو حتى حمل طرود بريدية كبيرة.

فبحسب استطلاع للرأي، يشغل التغيير المناخي الرأي العالم الألماني. ورغم الدعم الحكومي لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلا أنها لم تلق صدى في الأسواق الألمانية وبيع نحو 36 ألف سيارة كهربائية فقط في العام الماضي.

في حين حلّت العجلات الكهربائية مكان السيارات لكونها البديل الصحي المستدام والصديق للبيئة الذي يتجه إليه الألمان. وتؤكد رابطة صناعة العجلات ZIV أن مبيعات (الدراجات الكهربائية لنقل البضائع) تشهد ارتفاعاً ملحوظاً حيث بيع ما يقارب 40،000 منها العام الماضي وهو ضعف ما كان عليه الحال منذ عامين.

وقال سيغفريد نيوبرجر رئيس ZIV "أعتقد أن الألمان أدركوا أن هذه الدراجة يمكنها أن تحل محل سيارة ثانية خاصة في مدن مثل برلين وفرانكفورت".

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