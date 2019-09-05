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الولايات المتحدة الأمريكية

الإعصار دوريان يبلغ الفئة الثالثة ويقترب من السواحل الأميركية

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بقلم:  يورونيوز مع AFP
آثار الإعصار دوريان على ميناء مارش في جزر الباهاماس
آثار الإعصار دوريان على ميناء مارش في جزر الباهاماس -
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رويترز
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أنّ الإعصار دوريان الذي اجتاح جزر الباهاماس مخلّفاً دماراً كارثياً في الأرخبيل ويتّجه الآن إلى السواحل الأميركية اشتدّت قوّته الأربعاء ليبلغ الفئة الثالثة تصاحبه رياح بلغت سرعتها 185 كلم/ساعة.

والإعصار الذي خلّف 20 قتيلاً على الأقلّ في الباهاماس يتّجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة حيث بدأت آثاره بالظهور.

وفي الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش كان دوريان على بعد حوالي 170 كم جنوب مدينة تشارلستون الساحلية في ولاية كارولاينا الجنوبية، ويتقدّم بسرعة تناهز حوالي 11 كلم/ساعة.

ويتم قياس قوة الأعاصير على مقياس سافير-سيمسون المؤلف من خمس 5 درجات تصاعدية.

وفي ناساو أعلنت وزارة الصحة الأربعاء أنّ الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار بلغت 20 قتيلاً، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.

وخلّف الإعصار دماراً غير مسبوق في الأرخبيل ولا سيّما بسبب سرعة الرياح العاتية التي رافقته والبطء الشديد في تقدّمه ممّا جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات. وبلغت كميّة الأمطار التي هطلت خلال الإعصار 76 سنتم.

وبحسب رئيس الوزراء هوبيرت مينيس فإن نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور، كبرى مدن أرخبيل أباكوس، بلغت حوالى 60%.

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