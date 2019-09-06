السعودية تستضيف نزال رويز وجوشوا التاريخي نهاية السنة

تستضيف المملكة العربية السعودية نزال العودة في الملاكمة بين الملاكمين المسكيكي الأمريكي آندي رويز جونيور والبريطاني أنتوني جوشوا في فئة الوزن الثقيل المرتقبة في 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "متحمسون جداً لهذا النزال الذي يعد أقوى النزالات في العام 2019".

المنازلة الثأرية التارخية ستقام في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية لمدينة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، حيث تم تصميم حلبة خاصة تتسع لحوالي 16 ألف مشجع.

وأضاف عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال مؤتمر صحفي للحديث عن هذا الحدث في الرياض "حصلنا على استضافة هذه المنافسة بعد جهد كبير ومفاوضات استغرقت 8 أشهر".

وتحظى هذه المنازلة بترقب كبير بعد أن أحدث رويز المولود في الولايات المتحدة والذي يلاكم باسم المكسيك المفاجأة في فئة الوزن الثقيل في نيويورك حيث تغلب على جوشوا ليجمع بين 4 القاب عالمية للملاكمة. البطل الأولمبي السابق جوشوا تم اسقاطه على الحلبة خلال تلك المباراة بالضربة القاضية أربع مرات قبل ان يتوقف في الجولة السابعة من المباراة التي أقيمت بماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

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تلك النتيجة المفاجئة انهت سجل جوشوا الخالي من الهزائم، وجردته من لقبه كبطل الوزن الثقيل وقضت على آماله باللعب ضد حامل لقب المجلس العالمي للملاكمة الأمريكي ديونتاي وايلدر.

وقال بطل العالم في ملاكمة الوزن الثقيل آندي رويز جونيور خلال مؤتمر صحفي في السعودية إنه سيلحق هزيمة ثانية بالملاكم البريطاني آندي جوشوا خلال مواجهة الإعادة في السعودية. ورد منافسه البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم السابق بأنه قادر على الفوز على خصمه.