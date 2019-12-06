الملاكم البريطاني جوشوا يرد على "العفو الدولية" بخصوص السعودية

عشية المنازلة القوية التي ستجمع ما بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا ونظيره الأمريكي آندي رويز في الردعية في المملكة العربية السعودية، رد جوشوا على الانتقادات التي وجهتها له جماعات حقوق الإنسان إزاء تصريحاته بشأن السياسة السعودية.

وبدا جوشوا خلال مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية وكأنه لا يعرف منظمة العفو الدولية التي دعته للمزيد من البحث في واقع السعودية قبل أن يتحدث عنها.

وقال جوشوا "لم أكن أعرف الكثير عن منظمة العفو الدولية لأنني أمضيت معظم وقتي في التدريب في منطقة فينتشلي بالقرب من لندن ولكن كشخص، أحاول أن أجلب الإيجابية، حيثما أذهب".

وسبق لجوشوا أن دافع عن اختيار السعودية لإجراء المنازلة في سبتمبر/ أيلول الماضي رغم انتقادات وسائل الإعلام لذلك. وقال جوشوا إن السعودية تحرز تقدماً وإصلاحاً، واصفها إياها بالبلد المتقدم.

وحذرت حينها منظمة العفو الدولية جوشوا، سابقاً، من محاولة السعودية خداعه بما تظهره وأن البلد يشن بحسبها حملة قمع على حقوق الإنسان من خلال قمع حرية التعبير والمعارضة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مباراة الملاكمة التي تستضيفها السعودية السبت ستجري وسط تصاعد حملات القمع والاعتقال، وينبغي على الملاكم أن يتكلم علناً خلال زيارته تلك عن الحالة الحقوقية المتردية في المملكة.

ورد جوشوا بقوله إلى أنه جاء إلى السعودية بهدف خوض هذه المنازلة وليس للترويج للسعودية، مضيفا "أنا أنظر من حولي ويبدو أن الجميع سعيد، لم أر أحداً في وضع سيء والجميع يمضي وقتًا ممتعًا".

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من جهته، نفى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة السعودية العامة للرياضة، ادعاءات بعض وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بشأن قيام السعودية بما وصف بـ "الغسيل الرياضي"، مؤكدا أن تنظيم هذه المنازلة في الدرعية يعد جزءًا من خطة واسعة تهدف إلى الترويج لممارسة المزيد من الرياضة في المملكة في إطار خطة رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن يتحصل جوشوا على أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني مقابل المنازلة المثيرة للجدل التس ستجمعه مع الأمريكي آندي رويز جونيور في الدرعية ليلة السبت.

وخسر البريطاني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية واتحاد الملاكمة الدولي ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية بعد هزيمته في شهر يونيو/ حزيران الماضي في نيويورك على يد رويز وهو يسعى إلى استعادة ألقابه في لقاء السبت المقبل.

أكد جوشوا في مقابلة مع وسائل الغعلام الأربعاء أنه على أتم استعداد للنزال بينما قال رويز إنه في حالة جيدة.