شاهد: ثعبان برأسين في بالي الاندونيسية

بعد أن أوقف أحد سكان جزيرة بالي دراجته في الجزيرة، تقدم قليلا نحو الأمام بعد أن رأى ثعبانا صغيرا بالقرب من مكان وقوفه. اقترب منه الرجل قليلا لكثرة فضوله لاكتشاف الحيوان عن قرب وهنا كانت المفاجأة، فالثعبان كان برأسين، أربعة عيون، وفمين اثنين.

وبعد أيام قليلة، أصبح الثعبان الذي يبلغ حجمه اليد الواحدة نقطة جذب للعديد من سكان المدينة في تابانان في إندونيسيا.

ولم يتم تحديد نوع الثعبان حتى هذه الأثناء. ووفقا للخبراء يتم اكتشاف سموم هذا الثعبان.

والجدير بالذكر، أن الثعابين برأسين نادرة جدا في البراري.

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