فيديو: مشروع فني نمساوي يحول ملعب كرة قدم إلى غابة

مشروع فني لكلاوس ليتمان تحت اسم "فور فوريست" (الغابة)، سيحول ملعب "ورثرسي" لكرة القدم في كلاغنفورت إلى أكبر منشأة فنية عامة في النمسا ابتداءاً من 9 سبتمبر/ أيلول إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

في "ذي فوريست"، وضع ليتمان 300 شجرة في ملعب يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج .

وعلى الرغم من أن تغير المناخ قد أصبح مؤخرا قضية سياسية ملحة في معظم أنحاء العالم، إلا أن فكرة العرض الفني "فور فوريست" ليست جديدة بل هي مستوحاة من لوحة تعود للفنان والمهندس المعماري النمساوي "ماكس بينتنر" مواليد 1937، الذي قام برسمها قبل حوالي 30 عاماً.

كان ماكس بينتنر يرى أنه في يوم من الأيام، يمكن أن ننظر إلى الطبيعة في مناطق مخصصة فقط، كما هو الحال بالفعل مع الحيوانات في حدائق الحيوان.

عبر المشروع، سيسعى ليتمان لإعادة زراعة الأشجار المستخدمة في العرض، في مواقع عامة على مقربة من الملعب ليبقى المشروع "حيّاً".

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