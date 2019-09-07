الهند تفقد اتصالها بالمركبة فيكرام من مهمة تشاندرايان2 على سطح القمر

أعلنت الوكالة الهندية للأبحاث الفضائية أنها فقدت الاتصال مع المركبة الفضائية غير المأهولة فيكرام، التي أرسلت في إطار المهمة تشاندرايان2، وذلك قبيل دقائق من هبوطها المفترض في القطب الجنوبي للقمر.

وكانت رحلة المركبة استغرقت ستة أسابيع، ودخلت مدار القمر يوم 20 آب أغسطس الماضي. وكانت المهمة لو كللت بالنجاح ستجعل الهند رابع دولة في العالم تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين، وثالث دولة ترسل إنسانا آليا جوالا هناك.

وكانت مهمة تشاندرايان2 التي بلغت كلفتها 140 مليون دولار، تهدف إلى دراسة فوهات القمر المتميزة باستقرار درجات الحرارة، والملقاة عليها بالضلال باستمرار، والتي يعتقد انها تحتوي على مخزونات من المياه في شكل جليد، أكدت وجودها مهمة تشانرايان1 سنة 2018. وتلك عوامل حيوية لإرساء قواعد يتخيل أن تكون أرضية للتجارب العلمية، ومنصات مستقبلية للصواريخ المتجهة إلى كوكب المريخ.

وفي ردة فعل على ذلك أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي للعلماء الذين كانوا موجودين بينهم، أن ما أنجزوه ليس بالهين، مؤكدا لهم وقوفه معهم وأن الرحلة ستتواصل. ويقول مراقبون إن الهند تتجه إلى حيث ستكون هناك ربما مستعمرات بشرية في المستقبل، خلال 20 أو 50 سنة أو قرن من الزمن، وإنه لهذا السبب يتابع العلماء هذه المهمة.

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