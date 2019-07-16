عرض بزة أرمسترونغ بمناسبة مرور 50 عاماً على رحلة أبولو 11 إلى القمر

بعد خمسين عاماً من اللحظة التي وطأت قدما نيل آرمسترونغ رائد الفضاء الأمريكي سطح القمر، يقوم متحف سميثسونيان الوطني للفضاء والطيران في واشنطن بعرض البزة التي كان الرائد يرتديها في تلك اللحظة التاريخية.

وشارك مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وريك آرمسترونغ ابن نيل باحتفالية رفع الستارة عن البزة بمناسبة اليوبيل الذهبي للرحلة.

وأعاد المتحف بزة رحلة أبولو 11 إلى العرض، بعد أن أزيلت قبل نحو 13 عاماً، ليتيح الفرصة للجمهور لرؤيتها والإطلاع على تفاصيلها ضمن معرض مؤقت، قبل أن تنتقل إلى مقرها النهائي في معرض ""destination moon عام 2022.

كانت ناسا قد نقلت بزة آرمسترونغ الفضائية إلى سميثسونيان في عام 1971، ليتم عرضها لأول مرة بعد خمسة سنوات في معرض أبولو في المتحف الوطني للطيران والفضاء، ولتبقى معروضة على مدار 30 عامًا، حتى إزالتها عام 2006 بغرض التنظيف والترميم تحضيراً للذكرى السنوية الخمسين.

وارتدى آرمسترونغ البزة لمدة ساعتين و31 دقيقة للخروج في أول خطوات بشرية على سطح القمر، وما زالت البزة ملطخة بغبار من القمر منذ يوم الرحلة التي استغرقت 8 أيام عام 1969.

وشارك في إنجاح عملية تنظيف وترميم البزة أكثر من 9 آلاف شخص دعموا وتبرعوا عام 2015 للمتحف الذي استطاع خلال خمسة أيام جمع نصف مليون دولار كانت لازمة لإتمام المهمة.

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