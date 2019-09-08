20 قتيلاً على الأقلّ في هجومين في شمال بوركينا فاسو

قُتل 20 شخصاً على الأقلّ اليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت مصادر أمنية محلية.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، إنّ "سيارة اصطدمت بعبوة ناسفة يدويّة الصنع في منطقة بارسالوغو، ما أدّى إلى مقتل عشرة ركّاب على الأقلّ". من جهته، أعلن مسؤول محلي، إنّ "حوالى عشرة من سائقي العربات الثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قُتلوا الأحد في هجوم على بُعد نحو 50 كيلومتراً من مكان الهجوم الأوّل".

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