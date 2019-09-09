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سوريا

المرصد: مقتل 18 عنصراً موالين لإيران بضربة جوية في سوريا

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بقلم:  يورونيوز 
مقاتلة أميركية من طراز إف-22 رابتور
مقاتلة أميركية من طراز إف-22 رابتور -
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Russell Scalf
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أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا ليل الأحد-الإثنين إلى مقتل 18 مقاتلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد الجهة التي نفذت الغارات.

وقال المرصد في بيان إن "عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الايرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال وأسفرت عن مقتل 18 مقاتل لا نعلم حتى الآن جنسيتهم".

ورجح المصدر ارتفاع عدد القتلى.

وكان المرصد قال في وقت سابق إن طائرات غير معروفة الانتماء استهدفت نقاطاً عسكرية وآليات تابعة لمقاتلين موالين لإيران في منطقة الحزام الأخضر (دير الزور) ومناطق أخرى حدودية مع العراق.

يذكر أن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت منذ نحو 15 شهراً غارات جوية في المنطقة نفسها، ما أدى في ذلك الوقت إلى مقتل عشرات المقاتلين الموالين لإيران.

المصادر الإضافية • أ ف ب