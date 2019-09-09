ضيف في قناة إخبارية يستشهد براوية أورويل لآلية "تزيف" ترامب للحقائق

يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجموعة من الانتقادات بعد تغريدته عن مسار إعصار دوريان والتي صرح بها بأن الإعصار سيضرب ولاية ألاباما التي لم تكن ضمن مسار الإعصار بحسب الأخصائيين.

وأثارت هذه التغريدة وإصراره على صحتها، حتى بعد أن تدخل المركز الوطني للأعاصير لتطمين سكان ألاباما اهتمام عدد من وسائل الإعلام. واستضافت CNN براين ستيلر وهو معلق سياسي وكبير مراسلي القناة والذي قدم مقارنة بين ترامب وراوية ديستوبي (الواقع المرير) لجورج أورويل عام 1984:

"في النهاية سيعلن الحزب ان مجموع اثنين واثنين يساوي خمسة وعليك تصديق ذلك"

كما استفسر ستيلر عن المدى الزمني الذي سيستغرقه ترامب بمحاولته اليومية " تحريف الواقع" وتدمير الثقة في وسائل الإعلام.

توجه إعصار دوريان إلى ألاباما

كان ترامب قد عرض الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مصغر نظمه في البيت الأبيض، خريطة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير تعرض مسار دوريان وشدته، غير أن هذه الخريطة حملت مسارا إضافياً بقلم تأشير أسود يضم ولاية ألاباما.

وأصرّ ترامب على صحّة أقواله عبر تغريدة حول توجه دوريان إلى ألاباما ما أثار غضب بعض خبراء الأرصاد الجوية فيما سخر آخرون من الأخطاء الجوية الفادحة.

وقال بيل ريد، مدير المركز القومي السابق للأعاصير في منشور على الفيسبوك:

" توضح تغريدة ترامب، عدم فهم كيفية استخدام التنبؤات الاحتمالية بالتزامن مع معلومات التنبؤ الأخرى وهذا أمر محرج".

علاقة ترامب المتوترة بالإعلام وخصوصا ال سي أن أن

من أكثر السمات الثابتة لرئاسة ترامب هجماته ضد الصحافة والصحفيين، عبر دعوته بشكل شبه يومي عدم تصديق التقارير الإخبارية وتقديم روايات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة.

يتناول ترامب موضوع " الأخبار المفبركة أو المزيفة" بشكل دوري واتهم cnn بتزييف الأخبار فيما يعتبر فوكس نيوز أكثر مصداقية.

"أن فوكس نيوز أكثر أهمية في الولايات المتحدة من سي إن إن ، ولكن خارج الولايات المتحدة ، لا تزال سي إن إن الدولية مصدرًا رئيسيًا للأخبار (المزيفة) ، وتمثل أمتنا في العالم بشكل سيء للغاية . إن العالم الخارجي لا يرى الحقيقة عنهم! "

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