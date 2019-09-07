جدل ترامب لا ينتهي بشأن مسلسل توقعاته والأعاصير

في مسلسل لا ينتهي، وبعد جدل أثاره دونالد ترامب بشأن مسار الإعصار دوريان، وشغل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أكدت وكالة الأرصاد الجوية الأميركية أن الرئيس كان محقا.

وكان ترامب ذكر أن الإعصار الذي أودى بحياة 43 شخصا في الباهاماس، يمكن أن يؤثر في ولاية ألاباما، إلى جانب فلوريدا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وجورجيا. ونفى المكتب الوطني للأحوال الجوية في برمنغهام بولاية ألاباما على الفور هذه المعلومات الرئاسية.

وكتب المكتب الوطني في تغريدة على تويتر: "ألاباما لن تتأثر بدوريان. نكرر: لن يكون هناك أي تأثير للإعصار دوريان على ألاباما"، موضحا أن العاصفة ستتجه شرقا.

وعلى الفور تناقلت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي القضية، التي شكلت فرصة مهمة لمعارضي ترامب. وأكد الرئيس الأميركي الذي أثار ذلك استياءه بشكل واضح، موقفه وكرر معلوماته هذه في عشر تغريدات على الأقل. وهبت الوكالة الوطنية للمحيطات والجو الجمعة لنجدته.

فقد أكدت الوكالة في بيان: "بين الأربعاء 28 آب/أغسطس والاثنين 02 أيلول/سبتمبر، تدل المعلومات التي قدمتها الوكالة والمركز الوطني للأعاصير إلى الرئيس ترامب والجمهور، على أن رياحا مرافقة لدوريان يمكن أن تؤثر على ألاباما".

وأضافت الوكالة أن "تغريدة المكتب الوطني للأحوال الجوية صباح السبت تحدثت عن الوضع بالمطلق، بعيدا عن احتمالات أفضل التوقعات التي كانت متوفرة".

واصبحت هذه القضية تحمل اسم "فضيحة شاربي" (شاربي غيت)، لأن الرئيس الأميركي ظهر الأربعاء في مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض أمام خارطة للمركز الوطني للأعاصير، تتضمن المسار المتوقع للإعصار، وأضاف بقلم من نوع "شاربي" بالحبر الأسود خطا، لضم ألاباما إلى الولايات التي ستتأثر بالعاصفة.

وقرر مدير فريق حملة الرئيس الجمهوري الاستفادة من هذا الجدل، فقد قام الجمعة بالترويج لهذا النوع من الأقلام على الموقع الرسمي للحملة لانتخابات 2020.

وكتب "اشتروا القلم الرسمي لترامب لوضع العلامات، المختلف عن كل الأقلام الأخرى في السوق، لأنه يمتلك قدرات خاصة في إثارة جنون شبكة سي ان ان، ووسائل الإعلام الأخرى للأخبار الكاذبة".

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