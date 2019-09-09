أعلنت وكالة "ا أن بي " الهولندية المحلية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة فى حادث إطلاق نار وقع في منزل فى مدينة دوردريخت، جنوبي هولندا.

وذكرت الإذاعة الهولندية "إن أو إس" أن خدمات الطوارئ والإسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث.

هذا وذكرت صحيفة "دي تليغراف الهولندية" أن شرطياً أطلق النار وقتل أفراد عائلة قبل أن يطلق النار على نفسه وينهي حياته.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة روتردام تغريدة عبر موقع تويتر جاء فيها، أنه " قتل العديد من الضحايا في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت. نحن حاضرون مع الكثير من الناس ونحقق في ما حدث".