هولندا: القبض على سوري يشتبه بأنه قيادي في جبهة النصرة

قال ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء 21 أيار/مايو، إن الشرطة الهولندية ألقت القبض على سوري يبلغ من العمر 47 عاما ويشتبه بأنه قيادي بجبهة النصرة، وهي الجناح السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.

وقال ممثلو ادعاء هولنديون معنيون بجرائم الحرب، إن المشتبه به يعيش في هولندا منذ عام 2014 وحصل على تصريح لجوء مؤقت. وبدأ تحقيق جنائي ضده بناء على أقوال شهود قدمتها الشرطة الألمانية.

والرجل الذي يكنى أبو خضر متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إرهابية في سوريا حيث قيل أنه قاد كتيبة تُعرف باسم غرباء موحسن.

وفي إطار عمل منسق مع الشرطة الألمانية، قال ممثلو الادعاء إنه تم تفتيش ستة مساكن لأشخاص آخرين يشتبه بأنهم أعضاء بكتيبة غرباء موحسن في ألمانيا اليوم الثلاثاء. وسيمثل أبو خضر أمام قاض في لاهاي يوم الجمعة.

وبموجب القانون الهولندي، يمكن نظر قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية بموجب ولاية قضائية عالمية إذا كان المشتبه به يقيم في هولندا.

وكانت جبهة النصرة جزءا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016 واندمجت فيما بعد داخل هيئة تحرير الشام. وهذه الهيئة هي مزيج من جماعات إسلامية تهيمن عليها جبهة النصرة السابقة، وهي حاليا أقوى جماعة متشددة في شمال غرب سوريا.

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