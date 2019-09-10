شركة آبل تكشف الستار عن أجهزتها الجديدة "آيفون 11" و "آيفون 11 برو"

كشفت شركة آبل الستار عن مجموعة هواتف ذكية وهي" آيفون 11 "، "آيفون 11 برو" و "آيفون 11 برو ماكس". خلال مؤتمر في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بكاليفورنيا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول.

آيفون 11

مزود بشاشة 6.1 بوصة، مجهز بكاميرتين خلفيتين كبيرتين، متموضعتين ضمن إطار مربع الشكل، متوفر بستة ألوان مختلفة، وسعر الجهاز يبدأ من 699 دولار.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: "إن جهاز آيفون الجديد مليء بميزات جديدة وتصميمه الجديد رائع". مثل التصوير بجودة عالية للفيديو، وبزاوية واسعة تتيح للمستخدم إلتقاط تفاصيل أكثر في الصورة، إضافة إلى الوضع الليلي الذى يعطى أداء قوي أثناء التصوير في الإضاءة المنخفضة، وبطارية تكفي لاستخدام الجهاز لفترات أطول.

"آيفون 11 برو" و" آيفون 11 برو ماكس"

يحتويان على نظام كاميرات ثلاثية من الجهة الخلفية، ويبلغ حجم شاشة "آيفون 11 برو" 5.8 بوصة، في حين أن شاشة "برو ماكس" 6.5 بوصة.

iphone 11 pro رويترز

يتوفر جهاز "آيفون 11 برو" بأربعة ألوان، بمساحة تخزين من 64 -256 و 512 غيغابايت. إضافة إلى ميزة مقاومة الماء حتى عمق 4 أمتار ولمدة تصل إلى 30 دقيقة.

كما أن سعر جهاز "آيفون 11 برو" يبدأ من 999 دولار، أما "آيفون 11 برو ماكس" فسيبدأ من 1099 دولار.

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