واصلت إنكلترا انطلاقتها القوية بفوز مثير على ضيفتها كوسوفو 5-3، فيما تابعت كل من فرنسا والبرتغال صحوتها بفوز الأولى على أندورا 3-صفر، والثانية على ليتوانيا 5-1 بينها سوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو الثلاثاء في الجولة السادسة من تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

في المباراة الأولى في ساوثمبتون، أعادت انكلترا ضيفتها كوسوفو إلى أرض الواقع عندما تغلبت عليها 5-3 في مباراة مثيرة محققة فوزها الرابع تواليا من أصل أربع مباريات وملحقة الخسارة الأولى بضيفتها في التصفيات والأولى في 15 مباراة.

وهي المرة الاولى التي تتلقى فيها الشباك الانكليزية ثلاثة أهداف في مباراة على أرضها منذ أن سقطت أمام هولندا 2-3 على ملعب ويمبلي في شباط/فيراير 2012 بحسب موقع أوبتا للاحصائيات.

وعلق مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت قائلا "مباراة غريبة. ارتكبنا بعض الأخطاء المؤسفة التي تسببت في أهداف، ولكنني سعيد جدا بالهدوء الذي أظهرناه للعودة في النتيجة بعد الخطأ الذي ارتكبناه في بداية المباراة".

وأضاف "قمنا بالعديد من الهجمات طيلة المباراة واستحوذنا على الكرة، ولكن الأخطاء التي ارتكبناها كانت فادحة، هناك بعض الأمور التي يمكن أن نقدم فيها أفضل مما قدمناه اليوم".

وأتت المباراة حماسية بين الطرفين حيث انتهى الشوط الاول بتقدم اصحاب الدار 5-1 بعد هدف مبكر للضيوف مهّد لسيناريو مثير.

وفاجأت كوسوفو مضيفتها عندما افتتحت التسجيل بعد مرور 34 ثانية إثر خطأ دفاعي فادح لمايكل كين بعد تمريرة خاطئة الى زميله هاري ماغواير خطفها فيدات موريكي ومررها الى فالون بيريشا ليضع الضيوف في المقدمة.

ولم يتأخر الاسود الثلاثة في الرد بعد أن رفع روس باركلي الكرة من ركنية وصلت الى رأس كين مررها الى رحيم ستيرلينغ أسكنها رأسية في الشباك، رافعًا رصيده الى اربعة اهداف في التصفيات (8).

ومنح هاري كاين التقدم لانكلترا بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى بعد انطلاقة مميزة لستيرلينغ من وسط الملعب، مررها الى مهاجم سبيرز الذي سددها أرضية في مرمى الحارس أريانيت موريتش مسجلا هدفه السادس في التصفيات (19).

وأظهر منتخب كوسوفو نية في مقارعة مضيفه وكاد مرغيم فويفودا أن يدرك التعادل عندما سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجانب مرمى الحارس جوردان بيكفورد (37).

إلا أن فويفودا سرعان ما تحول الى الجهة الاخرى من الملعب وسجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه عندما مرر سانشو كرة عرضية وضعها الظهير الايمن في مرمى فريقه (38)، وسط احتجاج المدرب السويسري برنارد شالانديس لتواجد مدافعه فيدان أليتي على أرض الملعب بعد التحام مع أرنولد.

وسرعان ما رفعت انكلترا من غلتها بهدفين لسانشو في غضون دقيقتين من تمريرتين حاسمتين لستيرلينغ ليسجل ابن الـ19 عامًا أول أهدافه في التصفيات وينهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض 5-1 (44 و45+1).

وفاجأت كوسوفو انكلترا بهدف مبكر بعدما خسر ديكلان رايس الكرة في منتصف الملعب وصلت الى فيدات موريكي على الجهة اليمنى رفعها خلف المدافعين لتصل الى بيريشا الذي راوغ جوردن هندرسون وأسكنها في الزاوية اليسرى (49).

وأدخل منتخب كوسوفو، الذي انضم الى عائلة الاتحاد الاوروبي عام 2015، القلق في نفوس الجماهير الحاضرة في ملعب سانت ميري عندما تحصل مهاجمه موريكي على ركلة جزاء بعد عرقلة من ماغواير، ترجمها الاول بنجاح ليقلص الفارق (55).

ومنع الحارس موريتش انكلترا من إكمال "نصف الدزينة" عندما تصدى لركلة جزاء سددها كاين بعد تعرض باركلي لعرقلة من المدافع أمير رحماني داخل المنطقة (65)، قبل أن يعترض القائم الايمن تسديدة من مسافة قريبة لستيرلينغ (73).

وفي المجموعة ذاتها، تفوقت تشيكيا على مضيفتها مونتينيغرو 3-صفر سجلها توماس سوتشيك (54) ولوكاس ماسوبوست (57) وفلاديمير داريدا (90+5).

ثورة كريستيانو

وفي المجموعة الثانية، قاد كريستيانو رونالدو البرتغال لمواصلة صحوتها بتسجيله سوبر هاتريك في فوزها الكبير على مضيفها الليتواني 5-1.

وعزز رونالدو صدارته لائحة الهدافين التاريخيين للبرتغال بعدما رفع رصيده إلى 93 هدفا في 160 مباراة.

وهو الفوز الثاني تواليا لبطل النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بعد تعادلين مخيبين متتاليين فرفع رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات بفارق خمس نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي غابت عن الجولة السادسة.

رونالدو رويترز

ومنح رونالدو التقدم للبرتغال من ركلة جزاء (7)، وردت ليتوانيا عبر فيتاوتاس أندريوسكيفيسيوس بضربة رأسية (28).

وضرب رونالدو بقوة في الشوط الثاني، فأعاد التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (61)، ثم أضاف الهدف الثالث من مسافة قريبة (65)، محققا الهاتريك الثامن مع منتخب بلاده والـ54 في مسيرته الاحترافية، قبل أن يضيف الهدف الرابع من مسافة قريبة أيضا (76).

وختم لاعب الوسط ويليام كارفاليو المهرجان بالهدف الخامس (90+2).

وفي المجموعة ذاتها، استعادت صربيا توازنها بعد خسارتها على أرضها أمام البرتغال 2-4 السبت، وذلك بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ 3-1.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش (36 و78) ونيمانيا رادونييتش (55) أهداف صربيا، ودافيد توربيل (66) هدف لوكسمبورغ.

وفكت صربيا شراكة المركز الثالث مع لوكسمبورغ بعدما رفعت رصيدها إلى سبع نقاط من خمس مباريات مقابل أربع نقاط لشريكتها السابقة من خمس مباريات أيضا.

فوز فرنسي

وبدوره أكد المنتخب الفرنسي صحوته عندما أكرم وفادة ضيفته أندورا 3-صفر سجلها كينغسلي كومان (18) وكليمان لانغليه (52) ووسام بن يدر (90+1)، وأهدر أنطوان غريزمان ركلة جزاء في الدقيقة 28.

ولم يجد المنتخب الفرنسي أي صعوبة في تحقيق فوزه الثالث تواليا منذ خسارته أمام مضيفته تركيا صفر-2 في الجولة الثالثة، والخامس له في التصفيات فعزز صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف أمام تركيا التي انتزعت فوزا ثمينا من مضيفتها مولدافيا صفر-4.

واستغل المنتخبان خسارة شريكتهما السابقة إيسلندا أمام مضيفتها ألبانيا 2-4.

وفي المباراة الثانية، فرض مهاجم إيفرتون الإنكليزي جينك طوسون نفسه نجما بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 37 و79، وأضاف دينيز توروك (57) ويوسف يزيسي (88) الهدفين الآخرين.

وفي مباراة ثالثة، حققت ألبانيا فوزها الثالث في التصفيات عندما تغلبت على إيسلندا 4-2.

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