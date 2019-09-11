محمد بن سلمان يستقبل وفداً إنجيلياً أميركياً في جدة

استقبل وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدّة الثلاثاء وفداً إنجيلياً أميركياً، في ثاني زيارة يقوم بها وفد مماثل إلى المملكة المحافظة الساعية لتحسين صورتها في الخارج على صعيد التسامح الديني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنّه خلال اللقاء بين الأمير محمّد والوفد الذي ترأّسه الكاتب الإسرائيلي-الأميركي جويل روزنبرغ "جرى التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرّف والإرهاب".

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سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية، جرى خلاله التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.https://t.co/1CPoCWvuk3#واسpic.twitter.com/cpGPHiBSsg — واس (@spagov) September 10, 2019

وأتت الزيارة عشية الذكرى السنوية لاعتداءات 11 أيلول - سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، علماً بأنّ غالبية الانتحاريين الذين اختطفوا الطائرتين اللتين اصطدمتا بالبرجين التوأمين في نيويورك كانوا سعوديين.

وعقب اللقاء كتب روزنبرغ في تغريدة على تويتر "يشرّفني جداً أن أعود إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثانية في أقلّ من عام".

وأضاف "التقينا بصاحب السمو الملكي ولي العهد وبمسؤولين كبار آخرين لمناقشة الإرهاب والسلام والحرية الدينية وحقوق الإنسان".

Honored to be back in Kingdom of Saudi Arabia for 2nd time in less than a year. We met w/ His Royal Highness Crown Prince MBS & other senior officials to discuss terrorism, peace, religious freedom and human rights. Our Delegation will put out a statement soon. @SaudiEmbassyUSAhttps://t.co/zBbQJGReC8 — Joel C. Rosenberg (@JoelCRosenberg) September 10, 2019

وحضر اللقاء بين ولي العهد والوفد الأميركي كلّ من الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في واشنطن والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع ومحمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وكان ولي العهد استقبل وفداً إنجيلياً أميركياً برئاسة روزنبرغ أيضاً في تشرين الثاني - نوفمبر 2018.

وتحظر المملكة ممارسة أي شعائر دينية على أراضيها غير الشعائر الإسلامية.

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