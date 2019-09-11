رئيس جنوب السودان سيلفا كير وزعيم المعارضة يتوصلان لاتفاق من أجل تشكيل حكومة انتقالية

توصل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رييك ماشار إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية للبلاد بحلول منتصف شهر نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

ووقع الغريمان على اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان العام الماضي.

وقال مايكل ماوي لويث، وزير إعلام جنوب السودان: "ناقش الطرفان قضايا بسيطة والمبادئ التي تم الاتفاق عليها لتشكيل حكومة قبل نهاية يوم 12 نوفمبر – تشرين الثاني".

وقتلت الحرب الاهلية في جنوب السودان مئات الآلاف من المواطنين وشردت ثلث سكان البلاد.

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