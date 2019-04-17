جماعة متمردة بجنوب السودان تعلن "وقف العدائيات" من جانب واحد لمدة ثلاثة أشهر

أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وهي حركة متمردة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجنوب دولة السودان، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل "وقف العدائيات من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سيطرته حتى نهاية شهر يوليو/ تموز".
وقال عبد العزيز آدم الحلو إن هذه الخطوة تأتي "كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية وإعطاء فرص للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين".
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