النائب المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر محل تهجم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

تجمع أقرباء ضحايا هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 في موقع مركز التجارة العالمي السابق في نيويورك، خلال الذكرى 18 السنوية لتلك الهجمات، التي نفذها تنظيم القاعدة على برجي مركز التجارة العالمي، وقد انضمت إلى عائلات الضحايا وجوه سياسية إلى جانب الشرطة وعناصر المطافئ.

وعلى غرار السنوات السابقة التي أعقبت الهجمات، تلا أقرباء الضحايا أسماء الذين قضوا في الهجمات والذين قارب عددهم 3000 آلاف شخص.

وقد انتقد نيكولاس هاروس (الذي قتلت والدته في الهجمات) بشدة العضو المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر الصومالية الأصل، كونها كانت مرتبكة بشأن رؤيتها لطبيعة هجمات سبتمبر.

وفي إيحاء لمواقف ترامب، تساءل هاروس عن مدى وطنية إلهان، التي هي محل استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الاعلام اليمينية المحلية.

وكانت وسائل الاعلام اليمينية تشكك في مدى وطنية إلهان وتشوه سمعتها، لانتقادها سياسة ترامب المعادية للهجرة وخطابه المعادي للاسلام، ولانتقاد إلهان للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكان ترامب قال زورا إن إلهان عمر تحب تنظيم القاعدة وتؤيدها، مشككا في وطنيتها وداعيا إياها إلى العودة إلى الصومال. وأدت تلك الشتائم إلى زيادة تهديد إلهان بالقتل، في حين أنها أدانت علنا القاعدة واعتبرت عناصرها إرهابيين.

وارتدى هاروس قميصا حمل عبارة لإلهان عمر: "إن بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما"، في إشارة إلى كلمة ألقتها سابقا إلهان عمر في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، وهي تعلق على ظروف تأسيس منظمة "كير" بعد هجمات 2001، وسط أجواء مشحونة ضد الإسلام والمسلمين قائلة: "إن كير تأسس بعد 11 سبتمبر عندما ادرك المسلمون أن بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما، وهو ما جعلنا نفقد الحرية المدنية".

وإثر ذلك استغل ترامب ذلك المقطع "إن بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما"، ملمحا إلى أن إلهان عمر استهانت بأحداث 11 سبتمبر.

وفي إجابة على تعليق هاروس قال مكتب إلهان عمر في بيان: "إن هجمات 11 سبتمبر كان هجوما علينا جميعا، ولن ننسى آلاف الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم في اكبر هجوم إرهابي على التراب الأمريكي".

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