النائب في الكونغرس الأميركي إلهان عمر تعلّق على القرار الإسرائيلي بحظر زيارتها

قالت النائب الأميركية في الكونغرس، إلهان عمر، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل بمنعها من الزيارة "إهانة للقيم الديمقراطية" وغير مستغرب بالنظر إلى مقاومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجهود السلام.

وقالت إلهان، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في بيان، بعد قرار إسرائيل منعها هي وزميلتها بالمجلس، رشيدة طليب، من زيارة إسرائيل "ما يدعو للسخرية في اتخاذ "الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط لهذا القرار هو أنه إهانة للقيم الديمقراطية وأيضاً رد قاس على زيارة مسؤولين حكوميين من بلد حليف".

وكان رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، قد دعم القرار الإسرائيلي القاضي بمنع عمر وطليب من دخول إسرائيل والأراضي المحتلة، الأمر الذي أكد عليه ديفيد فريدمان، سفير واشنطن لدى إسرائيل.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر قائلاً إن طليب وعمر تكرهان إسرائيل وإنهما تمثلان واجهة الحزب الديمقراطي.

غير أن أصواتاً أميركية أخرى دعت السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار المنع، إذ قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس إن القرار "مخيب للآمال بشدة".

وقالت بيلوسي "منع إسرائيل دخول النائبتين طليب وعمر مؤشر على الضعف ودون منزلة دولة إسرائيل العظيمة".

وتعتبر العلاقة بين عمر وترامب سيئة، إذ دخل الطرفان في مناوشات كلامية غير مرّة في السابق، أضف إلى ذلك أن ترامب أطلق تصريحات في الماضي بحث أربعة نساء في الكونغرس، وعمر كانت بينهم، وصفها مراقبون وسياسيون بالعنصرية.