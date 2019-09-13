الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات كورية شمالية متهمة بالقرصنة الإلكترونية

اعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات مالية على ثلاثة كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات الكترونية طاولت بنى تحتية رئيسية على غرار مستشفيات بريطانية العام 2017 والمصرف المركزي في بنغلادش العام 2016.

وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية "تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية" ومعروفة في اوساط صناعة الامن المعلوماتي، لافتة الى ضلوعها في زرع فيروسات او اختلاس اموال.

والمجموعات هي لازارس غروب وبلونوروف واندارييل.

وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة تمويل الارهاب سيغال ماندلكر ان "وزارة الخزانة تتحرك ضد مجموعات كورية شمالية للقرصنة المعلوماتية، نفذت هجمات دعما لبرامج التسلح والصواريخ غير القانونية".

واوضحت الخزانة ان لازارس غروب انشأتها الحكومة الكورية الشمالية العام 2007 داخل ما يسمى "المكتب الثالث للاشراف التقني"، وهو كيان مسؤول عن عمليات امن المعلومات في البلاد.

وهذه المجموعة ضالعة في هجوم بواسطة الفيروس واناكري طاول الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة خصوصا. وتسبب بتعطيل نحو 300 الف جهاز كمبيوتر في العالم.

والحادث الاكبر طاول النظام المعلوماتي لخدمات الصحة البريطانية، وتحديدا اجهزة الكمبيوتر في ثلث مستشفيات العلاج العادي في البلاد.

كذلك، ادرجت مجموعات فرعية تابعة للمجموعات الثلاث الرئيسية على لائحة العقوبات بحيث جمدت اصولها المحتملة داخل الاراضي الاميركية ووضعت خارج النظام المالي الدولي.

وقالت واشنطن ان بلونوروف انشاتها الحكومة الكورية الشمالية لضمان عائدات في مواجهة العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

وقد حاولت سرقة اكثر من 1,1 مليار دولار من مؤسسات مالية في بلاد عدة، من المكسيك الى باكستان مرورا بتركيا وتشيلي وفيتنام.

وقد شنت هجوما على حساب البنك المركزي في بنغلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وحاولت مجموعتا بلونوروف ولازارس غروب تحويل ما يصل الى 851 مليون دولار عبر الالتفاف على نظام سويفت للتحويلات العالمية، ولكن تم رصد هذه العملية بسبب خطأ تقني، وفق وزارة الخزانة.

اما مجموعة اندارييل التي كشف امرها العام 2015 فشنت هجمات على حكومة كوريا الجنوبية وبناها التحتية.