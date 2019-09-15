الحرس الثوري الإيراني: قواعد أمريكا وحاملات طائراتها في مرمى صواريخنا وجاهزون للحرب

تهديد جديد ينطلق من طهران تجاه واشنطن. حيث قال قائد في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إن قواعد أمريكا وحاملات طائراتها المنتشرة على بعد 2000 ألفي كلم في مرمى الصواريخ الإيرانية بحسب ما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية في طهران.

وتوعد حاجي زادة الولايات المتحدة بقوله إن بلاده كانت دائما جاهزة لحرب شاملة لكنه قلّل في نفس الوقت من احتمال وجود رغبة لدى إيران في الدخول في حرب. حيث نقلت عنه الوكالة قوله "لا نحن ولا الأميركيون ننوي القيام بأي حرب" وتابع: "بالطبع بعض القوات التي تتواجه في الميدان يمكن أن تقوم بشيء ما، إذاً يمكن أن تندلع حرب".

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