قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده اختبرت صاروخا جديدا

نقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم السبت 24 أغسطس/آب عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران اختبرت صاروخا جديدا.

وقال سلامي "بلدنا دائما ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة، وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة".

ولم يذكر سلامي أي معلومات إضافية عن الصاروخ.

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