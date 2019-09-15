أظهر شريط مصوّر إحدى العائلات وهي تحاول الاحتماء بالمخزن الكائن في الجزء العلوي من منزلها بعد أن غمرت مياه الفيضانات البيت الواقع في بلدة سان خافير جنوب شرق إسبانيا.

وقد حاصرت مياه الأمطار الغزيرة المكان فاضطرت الأسرة المكوّنة من الأبوين وطفليتهما إلى البقاء بين أربع وخمس ساعات في ذاك المخزن المحاذي للسقف قبل أن تأتي مصالح الإنقاذ لإجلائهم بحدود الساعة الواحدة ليلة السبت إلى الأحد.

وقد وثق صاحب المنزل اللحظة بهاتفه المحمول قائلا: إن الحديقة والمسبح قد غارا في الماء كما انهار أحد جدران البيت.

وكانت الأمطار الطوفانية قد انهمرت على منطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا طيلة يومين مخلفة ستة قتلى على الأقل آخرُهم رجلٌ في العقد الرابع من عمره قضى في بلدة أوريهويلا الواقعة بمقاطعة أليكانتي. كما تسببت الفيضانات في قطع الطرقات وألحقت أضرارا بالممتلكات في كل من فالنسيا ومورسيا وشرق الأندلس. وقد بدأت الظروف الجوية تستقر وتتجه نحو التحسن في الأيام المقبلة.

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