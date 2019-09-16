عمليات إنقاذ واسعة و جهود مستمرة للبحث عن ناجين بعد غرق مركب في الهند

تجري السلطات الهندية اليوم الإثنين عمليات بحث وإنقاذ واسعة للعثور على 39 شخصًا فقدوا بعدما غرق مركبهم السياحي في نهر سريع الجريان.

وأفادت الشرطة وكالة فرانس برس أنه تم انتشال ثماني جثث، بعدما كانت تحدثت في حصيلة سابقة عن انتشال 12 جثة، عقب الحادثة التي وقعت في نهر غودفاري في ولاية أندرا برديش الأحد.

وكان المركب يقل 73 راكبا، تم إنقاذ 26 منهم، بحسب المسؤول في الشرطة المحلية عدنان اسمي.

وانخرط نحو 300 عنصر استخدموا قوارب ومروحيات في عملية البحث الاثنين بينهم عناصر من البحرية الهندية وقوة الاستجابة للكوارث الوطنية.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع وصول فريق خاص للغطاسين مجهّز بمعدات تكشف الموجات الصوتية في وقت لاحق الاثنين من ولاية أوتاراخند الشمالية.

وكانت السفينة متجهة إلى منطقة شهيرة للنزهات عندما انقلبت.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن وزير رفيع في أندرا برديش قوله إن المركب لم يكن يملك رخصة وإذنًا لنقل السيّاح في الأوقات التي يكون منسوب مياه النهر مرتفعًا فيها.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه بشأن الحادثة بتغريدة على توتير:

وتعود الأسباب الرئيسية لمعظم كوارث القوارب في الهند إلى ضعف اجراءات السلامة والاكتظاظ، خاصة في هذه الفترة من السنة التي تكثر فيها الأمطار.

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