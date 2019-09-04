23 قتيلاً على الأقل في انفجار بمصنع للألعاب النارية بمنطقة في الهند

لقي 23 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح اثر انفجار كبير في مصنع للالعاب النارية شمال الهند في الوقت الذي لازالت فيه فرق الإنقاذ تكافح اللهب بحثاً عن ناجين.

وقال مسؤول أمني لفرانس برس "أخرجنا 18 جثة من مصنع الالعاب النارية" مضيفا "أصيب 15 الى 16 آخرون أساسا من عمال المصنع ونقلوا الى مستشفيات مجاورة".

وتضررت سيارات ومباني مجاورة من الانفجار في المصنع الواقع في مدينة باتالا في إقليم البنجاب، وهي بلدة في ولاية البنجاب على بعد حوالي 460 كيلومترا شمال نيودلهي.

وتخشى السلطات تفاقم حصيلة الانفجار الذي وقع في حي مزدحم، في حين لم يعرف عدد من كانوا في المصنع وقت الانفجار.

وتكثر الانفجارات في ورش غير قانونية لصنع الالعاب النارية في الهند خصوصا في مناسبات إحياء احتفال الهندوس الخريفي "ديفالا" الذي يعرف ب "حفل الأنوار" ويشهد طلبا كبيراً على الالعاب النارية.

ولا تحترم كثير من هذه المصانع القواعد الاساسية للسلامة وتعمل دون ترخيص.

وقالت السلطات المحلية أنه من المبكر الخوض في أسباب الانفجار، فيما قال ديباك بهاتيا المسؤول في حكومة الولاية إن التحقيق في سبب الانفجار جار.