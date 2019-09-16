"لحم البط مع الميزو الياباني" وصفة الشيف تييري فوازان

يقدم الشيف الفرنسي، تييري فوازان، مدير مطعم "ليه سيزون"، وصفة تعتمد على "الميزو" وهو معجون من فول الصويا المخمر يُستخدم بكثرة في المطبخ الياباني. لحم البط مع نضارة فاكهة اليوسفي وعراقة معجون الميزو. عليكم المحاولة في المنزل، مع اتباع خطوات الشيف!

المكونات:

شرائح من لحم البط هريسة اليوسفي معجون الميزو الأبيض فطر الشانتريل زبدة ملح وفلفل أسود

الخطوات:

نصنع شقوق طفيفة في شرائح البط، ثم نملحها ونبهرها

نضع شرائح البط في المقلاة ونضيف القليل من الزبدة

نفصل لحم البط عن الخلاصة السائلة

ندع البط يستريح لبضع دقائق

ونضع الفلفل على هريسة اليوسفي

ثم نمزج الميزو الأبيض (2/3) مع هريسة اليوسفي (1/3)

ندهن مزيج الميزو واليوسفي بسخاء على أحد جوانب شرائح البط

ثم نحمر شرائح البط داخل فرن للشواء

نقلي الفطر بالمقلاة

عندما تحمر طبقة الميزو وهريسة اليوسفي ، نرفع الشرائح ونقطعها إلى قطع سميكة

التقديم:

نضع قطعتين من لحم البط في كل طبق

ونضيف فطر الشانتريل

وتغطى المكونات بعدة قطرات من خلاصة سائل البط

شهية طيبة!

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