تعرف على الميزو أحد أشهر أطعمة اليابان!

اتجه موفد يورونيوز، سيريل فورني، إلى اليابان، وتحديدا إلى جبال ناغانو التي تشتهر بإنتاج الميزو، وهو معجون يصنع منذ مئات السنين من الأرز المخمر وفول الصويا، ويستخدم بكثرة في المطبخ الياباني. والتقى موفدنا هناك واحدا من المنتجين الذين يعملون على تطوير نكهات الميزو مع الحفاظ على التقاليد اليابانية العريقة. إذ لا يمكن لليابانيين الاستغناء عن معجون الميزو، فهو يرافق كل وجبتهم تقريبًا، وذلك بفضل منافعه التي تساعدهم على الهضم. ويوجد في اليابان أكثر من ألف منتِجٍ مختصٍ بصناعة الميزو.

توجه موفدنا للقاء كوسوكيه إيشي، الذي يملك مصنعا أسسه أجداده في القرن 19، هناك يتِم تخمير الميزو في براميل عملاقة لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات. والوصفة لم تتغير منذ ذلك الزمن، إنها تتطلب الأرز والملح والصويا وبالطبع لا بد من الصبر، وعندما يحين الوقت، يتم جمع المعجون ذي الرائحة الواخزة.

جمع الميزو من البراميل

قال لنا كوسوكيه : "اليوم، يفضل معظم المنتجين تحضير كميات كبيرة بوقت قصير. مهمتنا هي الحفاظ على التقاليد، وعلى طعم ولون ورائحة الميزو على المدى الطويل، ونقل الخبرة إلى الأجيال المقبلة".

للمزيد:

تنتج محافظة ناغانو ما يقرب من نصف الميسو الياباني. ولكن لهذا المعجون أصنافا متعددة، قد تصل إلى المئات. للتّعرف عليها، اتجه موفدنا إلى العاصمة طوكيو. داخل متجر الميزو، تثير الروائح والألوان شهية المستهلكين الذين يأتون من بعيد لشراء الميزو المفضل، يتذوقونه هناك ضمن الحساء ومع المقبلات.

الميزو الفاتح اللون

نوريكو سانو، المتخصصة في مجال تذوق الميزو قالت لنا : "منذ أكثر من 700 عام، يشرب اليابانيون حساء الميزو يوميًا. بالنسبة إليهم إنه غذاء للروح أيضا". وسألناها لماذا توجد ألوان مختلفة للميزو؟ فأجابتنا: "اليابان بلد مترامي الأطراف جغرافيا، في الشمال، يكون الميزو غامق اللون، وفي الجنوب يميل إلى اللون الفاتح. في المُناخ البارد يكون الميسو بني اللون ومالح الطعم، أما في الجنوب يميل إلى البياض ويكون أقل ملوحة".

حساء الميزو، إلى جانب وعاء من الأرز، وجبة يابانية نموذجية لا بد من تذوقها إلى جانب بعض المنكهات مثل الخضار المخللة (تسوكيمونو).