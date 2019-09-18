فيديو: انتهاء الأعمال في قبة "إكسبو دبي 2020" الفولاذية

أعلن منظمو معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، الذي يعرف أيضاً بـ"إكسبو دبي 2020"، عن انتهاء العمل بالقبة الفولاذية التي تتوج "ساحة الوصل"، مقر المعرض. ويبلغ وزن القبة أكثر من 800 طنّ وهي تعتبر معلماً رئيسياً للمعرض الذي سيبدأ في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل وينتهي في نيسان/أبريل من العام الذي يليه. وتسعى الإمارات، من خلال المناسبة، إلى إعادة تنشيط سوق العقارات الداخلي، الذي تباطأ نمّوه في السنوات الأخيرة. وكانت دبي قد سجّلت نمواً بلغ 1.94 بالمئة في العام الماضي، وهو يعدّ "الأضعف" منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2009. وتأمل دبي أيضاً فتح الأبواب أمام قطاعات مختلفة من الأعمال من خلال "دبي إكسبو"، بحسب ما يقوله مرجان فريدوني، أحد المسؤولين عن المشروع.