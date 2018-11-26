190 دولة تشارك في معرض إكسبو دبي 2020

قال القائمون على معرض إكسبو 2020 دبي في بيان يوم الاثنين إن 190 دولة أكدت مشاركتها في المعرض العالمي، وذلك مع انطلاق أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 الذي يعقد يومي 26 و27 نوفمبر- تشرين الثاني.

وأوضح البيان أنه "بذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول والذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته".

كان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد في 2016.