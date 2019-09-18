شاهد:"قارب أشباح" يصل صقيلية الإيطالية حاملاً 20 مهاجراً تونسياً

وصل قاربٌ صغير "قارب أشباح" يحمل على متنه نحو 20 مهاجراً تونسياً إلى شاطئ بجزيرة صقيلية الإيطالية، يوم أمس الثلاثاء، وما لبث أن توارى المهاجرون تحت الغطاء النباتي المحاذي للشاطئ الرملي.

وأوضحت جماعة "ماري أميكو" البيئية أن القوارب تصل إلى الشاطئ عدة مرات في الأسبوع وعلى متنها مهاجرون ينزلون من تلك القوارب ويهرعون إلى المنطقة المشجّرة ليختبئوا فيها.

وذكرت "رويترز" أن الشرطة الإيطالية ألقت أمس القبض على عشرة من أولئك المهاجرين، فيما لاذ عشرة اخرون بالفرار.

ويعتقد السكّان المحليون أن "السفينة الأم" تأتي بالمهاجرين إلى قبالة المياه الإقليمية للبلاد، حيث تنزلهم في قوارب صغيرة تسمى "قوارب الأشباح" التي تحملهم إلى الشاطئ.

ووعدت الحكومة الإيطالية بإيجاد مقاربة جديدة لملف الهجرة في أعقاب الحملة المتشددة على سفن الإنقاذ التي شنّها وزير الداخلية السابقة ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف.