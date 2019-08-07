"هبوط الأشباح": فيديو يظهر وصولا ناجحا لمهاجرين غير شرعيين إلى ساحل إيطاليا

في اليوم الذي أقر فيه مجلس الشيوخ الإيطالي قانونا أكثر صرامة بشأن الهجرة، الإثنين، تم تصوير قارب خشبي صغير يُنزل قرابة 40 مهاجرًا على شاطئ غير مأهول في ايطاليا.

وبحسب ما تظهره لقطات الفيديو فقد بلغ قارب الصيد بنجاح شاطئ بونتا بيانكا، في أغريجنتو، دون اعتراضه من قبل السلطات الإيطالية، وبعد أن رسى القارب نزل المهاجرون من على متنه، وشقوا طريقهم من القارب إلى الشاطئ ثم صعدوا إلى التل إلى أن اختفوا خلفه.

وتبلغ في الكثير من الأحيان قوراب صغيرة تحمل العشرات من المهاجرين القادمين من بلدان شمال أفريقيا وتصل إلى شواطئ إيطاليا دون أن يتم اكتشاف أمرها ويصادف أن يتم تصوير لحظات وصولها من قبل محليين فيما بات يعرف باسم "هبوط الأشباح".

ويسلط القانون الإيطالي الجديد، المدعوم بقوة من وزير الداخلية ماتيو سالفيني وحزبه اليميني المتطرف، أقصى غرامات على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون ترخيص بمقدار مليون يورو بعدما كانت 50 ألف يورو سابقا.

كما ينص أيضا على اعتقال من يتجاهلون أوامر الابتعاد عن المياه الأيطالية، والاستيلاء على قواربهم تلقائيا من قبل القوات البحرية.

وجاء هذا على خلفية قيام عدد من السفن البحرية بانقاذ مهاجرين غرق قاربهم وهم يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية.

واشتبك سالفيني مرارًا وتكرارًا مع المنظمات الإنسانية التي تدافع عن المهاجرين فيما ارتفعت شعبيته من جهة أخرى ضمن الناخبين اليمينيين بسبب موقفه الثابت والمناهض للمهاجرين.

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