شاهد: يسقط من شلال في استراليا فتنكسر ساقه ثم يزحف يومين في الغابة إلى حين إنقاذه

سقط نيل باركر الرجل الخمسيني من مستوى شلال على ارتفاع ستة امتار، فأصيب بكسر في ساقه والمعصم، وذلك خلال قيامه بنزهة مدة ثلاث ساعات شمال غربي بريسبان غربي أستراليا. وحكى باركر كيف ظل يزحف طيلة يومين في الغابة، وهو على تلك الحال وساقه مكسورة على اثنين، إلى ان عثرت عليه مروحية.

وحكى باركر إلى الصحافيين وهو ملقى على فراشه في مستشفى الأميرة ألكسندرا، أنه كان يقوم بنزهة ممتعة تستغرق ثلاث ساعات يوم الأحد، عندما تحول كل شيء إلى كابوس، فقد هوى من علو ستة أمتار وهو يتدحرج، فاصطدم بالصخر قبل أن يجد نفسه في جدول، وحينها أدرك الوضع السيء الذي وجد فيه نفسه، لأنه ما من أحد كان يعلم مكان وجوده.

حبات جوز وقطع حلوى لاسترجاع الطاقة

وبعد أن حاول باركر دون جدوى طلب المساعدة بواسطة هاتفه الجوال الذي تعطل لأنه سقط في الماء، بدأ الرجل يزحف باتجاه أرض غير مشجرة اعتقادا منه أن ذلك سيزيد من حظوظ إسعافه.

إثر ذلك أعد باركر شريحة خشب يدويا لإسناد ساقه المكسورة، ولكن ذلك كان مؤلما، ما تسبب له في حالة من الهذيان. وبفضل حبات من الجوز وشيء من البروتينات وقطع الحلوى تجعله يتماسك وتشد من أزره، انطلق باركر في رحلة مريرة على مسافة ثلاثة كيلومترات، وهو يزحف بمشقة شيئا فشيئا.

الخبرة أنقذت حياته

وقال باركر للصحافيين إن المسافة التي قطعها مشيا في 40 دقيقة، استغرقت منه يومين كاملين ليقطعها في طريق العودة زاحفا. ويوضح باركر أنه مساء يوم الأحد لمح مروحية تحلق فوق رأسه، ولكنه كان يعرف أن الأمل في تحديد مكانه كان ضعيفا، لأنه كان تحت نباتات متشابكة الأغصان تحجب الرؤية، فاضطر باركر أن ينتظر حتى يوم الثلاثاء ظهرا كي تتمكن مروحية تحديد موقعه، ثم تنقله بواسطة رافعة.

ويقول باركر الذي أسس ناد للجولان وشارك سابقا في البحث عن متجولين، إن تجربته كانت مهمة في بقائه في إنقاذه وعلى قيد الحياة.

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