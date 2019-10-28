وفاة أشهر سفاح في أستراليا إيفان ميلات في السجن

توفي القاتل الأكثر شراسة في تاريخ أستراليا، إيفان ميلات يوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، حسب ما أعلنته السلطات الأسترالية.

وقالت الخدمات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز أن ميلان توفي بعد تشخيصه بسرطان المريء والمعدة في شهر مايو من العام 2019.ولفظ أنفاسه الأخيرة في الجناح الطبي لسجن لونج باي بعد نقله إليه قبل أشهر عدة.

وأدين ميلات بمقتل 7 من المسافرين المتجولين كما تم اتهامه بحوالي 12 جريمة مختلفة ما زالت قيد التحقيق ومن جنسيات مختلفة: بريطانية، أسترالية وألمانية.

واعتقل ميلات في العام 1994 بعدما كان يصطحب المسافرين الذين يلوحون له، ومن ثم يستدرجهم إلى غابة بيلانغلو الوطنية جنوب سيدني.

عامل الطرق السابق كان يختطف ضحاياه ويغتصبهم قبل أن يطلق النار عليهم ويقطع رؤوسهم ، ما جعله يوصف بالقاتل الأكثر دموية في تاريخ أستراليا.

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