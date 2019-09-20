الحوثيون يتهمون التحالف العربي بتصعيد خطير يهدد اتفاق السويد حول ميناء الحديدة

اتهم الحوثيون الجمعة التحالف بقيادة السعودية بـ"تصعيد خطير" في الحديدة في جنوب اليمن، معتبرين إياه خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في المدينة الذي تم التوصل اليه في السويد في نهاية العام الماضي

وشن التحالف الذي تقوده السعودية يوم الجمعة عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية اليمنية ضد ما وصفته بـ "أهداف عسكرية مشروعة"، وهو حادث قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية بعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفط سعودية.

وقال التحالف إنه دمر أربعة مواقع تستخدم في تجميع القوارب التي يتم التحكم فيها عن بعد والألغام البحرية للمساعدة في حماية حرية الملاحة البحرية، شمال محافظة الحديدة.

وقال القيادي الحوثي محمد عبد السلام لتلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين إن "تحالف العدوان نفذ غارات مكثفة على الحديدة"، واصفا ذلك بـ"تصعيد خطير من شأنه أن ينسف اتفاق السويد".

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة العام الماضي في محادثات السلام في السويد، كإجراء لبناء الثقة يمهد الطريق لإجراء محادثات لإنهاء الحرب، لكنه توقف لعدة أشهر قبل انسحاب الحوثيين من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر.

فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن الحوثيين استخدموا الحديدة "لإطلاق صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وقوارب مفخخة يتم التحكم فيها عن بعد، فضلاً عن نشر عشوائي للألغام البحرية".

وقال محمد عبد الله أحد سكان الحديدة لرويترز "نسينا الغارات والخوف ونمنا لشهور بسلام ... لكن أصوات الانفجارات والطائرات أخافتنا الليلة وهي تواصل تحليقها في سماء المدينة"