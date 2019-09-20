اليابان بلد التكنولوجيا والابتكارات والشريك الأنسب للمعرض العالمي "إيفا برلين"

ما هي أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية؟ من السهل العثور على هذا الجواب في أحد أهم وأقدم المعارض الصناعية في ألمانيا والعالم، في معرض IFA برلين.

كيف ستتغير حياتنا في السنوات الخمس أو العشر أو العشرين القادمة؟

كاميرا يورونيوز، ومن خلال اطلاعها على أحدث الابتكارات التي تم عرضها في المعرض العالمي، استطاعت أن تعكس صورة واضحة عن المستقبل الذي ينتظر الإنسان ... الكثير من التكنولوجيا تسيطر على سنواتنا القادمة ... خاصة تلك التي تم ابتكارها في الجناح الخاص بالفريق الياباني ... في IFA NEXT.

IFA NEXT هو مركز عالمي للابتكار، يجمع الباحثين والمهنيين في هذا المجال والشركات الناشئة وتجار التجزئة من أجل نقل ديناميكي للمعرفة والمعلومات والأفكار التجارية، ويسمح لهذه الشركات الناشئة عرض أحدث ابتكاراتها.

هذا وتم تجهيز هذا الجناح بشاشة ثلاثية الأبعاد لعرض أحدث المشاريع المقرر تقديمها.

ومن بين أبرز هذه التطورات، كانت الملابس الإلكترونية الذكية "الجلد الالكتروني" التي قامت بتصنيعها شركة "كزينوما" اليابانية، لمراقبة نشاط المستخدم والمعلومات الحيوية وحركات الجسم.

وقالت بيانكا حمان من فريق العلاقات العامة "أنا الآن أرتدي سروالا إلكترونيا ذكيا، وبداخله سبعة أجهزة استشعار. تنقل هذه الأجهزة الحركات إلى الجهاز الرئيسي. تم وضع الجهاز في ظهري. ومن ثم يتم إرسال البيانات عبر البلوتوث إلى الكمبيوتر والشاشة الخاصة بنا. وبالتالي يمكنك رؤية حركات بسيطة للغاية أو أكبر على الشاشة في الوقت الحقيقي".

هذا وتمكنت شركة EMPATH اليابانية من التوصل إلى تقنية قادرة على تحليل طريقة حديث الناس، وتحديد أربع مشاعر، ألا وهي الفرح والهدوء والغضب والحزن. وترتكز هذه التقنية على الطريقة التي يتحدث بها المرء ليس على أقواله، ويتم التدقيق في سرعة الحديث، نبرة الصوت، وما إلى ذلك.

وتستخدم هذه التقنية حاليا لتحسين مراكز الاتصال، وقد تم استخدامها لأول مرة في قطاع الصحة العقلية وتحديدا لمساعدة ضحايا الزلازل.

ومن خلال استخدام هذا الاعتراف العاطفي الاصطناعي، حاولت شركة EMPATH تحديد جميع أعراض الاكتئاب وعندما تم تحديد الأشخاص الذين أصيبوا بهذه الحالة تم تحويلهم إلى مراكز للعناية، وأطباء نفسيين لتلقي العلاج المناسب.

إنها الموهبة الإبتكارية لدى الشركلات اليابانية، وهذا وتم إسدال الستار عن السيارة الطائرة سكاي درايف" في معرض IFA BERLIN إضافة إلى ابتكارات عدة تحمل الكثير من التطور والتكنولوجيا.

اليابان الشريك المناسب لـ IFA

وقال جينز هايتكر، المدير التنفيذي للاتحاد إنه "عندما كنا في اليابان وذهبنا إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. عندما ذهبنا إلى كيوتو وشاهدنا بدء التشغيل الصاخب هناك، ورؤية عدد الموظفين الدوليين في الشركات الكبرى وفي الشركات الناشئة الآن، فإن ذلك يظهر انفتاحًا جديدًا تمامًا. في هذا الصدد، هذا هو البلد الشريك المناسب لـ IFA".

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