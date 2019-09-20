شاهد: الجفاف يتسبب بنفوق عشرات الآلاف من الأسماك في بحيرة باليونان

تم العثور على عشرات الآلاف من الأسماك النافقة على ضفاف بحيرة في محمية طبيعية في شمال اليونان بعد ارتفاع درجات الحرارة وحالة الجفاف التي تسببت بانخفاض حاد في مستويات المياه.

وقال نيكولاوس روسياس صاحب متجر في الزاوية من قرية أجيوس فاسيليس المطلة على البحيرة "هناك الآلاف من الأسماك الميتة بالقرب منا والرائحة نتنة".

كما أكد مسؤولو البيئة في الولاية قبل أيام أن مستوى المياه في بحيرة كورونيا انخفض إلى أكثر من 70٪ في الأعوام الثلاثة الماضية، هذا الانخفاض أدى إلى نفوق أسماك الكارب وغيرها من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة.

وتعتبر البحيرة جزءاً من شبكة المناطق الطبيعية المحمية التابعة للاتحاد الأوروبي. كما كانت كورونيا تعد واحدة من أكبر البحيرات في اليونان حيث كانت تمتد مساحتها إلى 4500 هكتار (11000 فدان) لكن حجمها تقلص إلى حوالي الثلث على مدى العقود الثلاثة الماضية. و تقع بحيرة كورونيا على بعد 30 كيلومترًا إلى الشرق من سالونيك ثاني أكبر مدينة في اليونان.

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