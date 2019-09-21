الجبير لا يرى غير إيران مصدرا للهجمات على أرامكو ويتوعد بردّ السعودية إذا أثبت التحقيق دورا لطهران في العملية.

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي، إن "الهجمات على منشآت أرامكو هي هجمات على البشرية بأكملها، ولهذا السبب أدانت أكثر من 80 دولة وبشدة هذا الهجوم ووصفته بأنه هجوم إرهابي عدواني وغير مبرر".

وللحديث عن الهجمات التي أصابت معملي "أرامكو" يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول الحالي، التقى الجبير عددا من الصحفيين في مقر الخارجية في الرياض، وأكد أن السعودية "نحمل إيران مسؤولية هذا الهجوم الذي لم يستهدف فقط المملكة العربية السعودية بل استهدف العالم بأجمعه".

ولفت إلى أن "بلاده تقوم بالتحقيقات، والتحقيقات الأولية تؤكد أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية"، مضيفا "طلبنا من الأمم المتحدة أن ترسل خبراء للمشاركة في هذا التحقيق كما أن هناك دولا أخرى تشارك وستظهر النتائج، والهدف من هذا التحقيق هو تحديد مصدر الإطلاق، ونحن متأكدين أن الإطلاق لم يأت من اليمن بل من الشمال (أي من إيران) والتحقيقات ستثبت ذلك".

وتابع الجبير في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، تم "استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخ باليستي إيراني الصنع، وأكثر من 150 طائرة مسيرة، وهذا أمر غير مقبول، واستطاعت القوات المسلحة السعودية أن تمنع أي صاروخ أن يصيب هدفه، ودمرت العديد من الطائرات المسيرة، وستبذل المملكة كل الجهد للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم".

وشدد الجبير على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في وضع حد للسياسات الإيرانية التخريبية العدوانية والتي تهز بأمن واستقرار المنطقة، بل وحتى العالم أيضاً، وأن تصرفات إيران لا تتماشي مع القوانين والأعراف الدولية، وعليها أن تحدد ما إذا كانت ثورة أو دولة، إذا كانت دولة عليها أن تحترم القوانين الدولية، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم دعم الإرهاب، وعدم تأسيس ودعم وتأمين الأسلحة، بما فيها الصواريخ البالستية للميليشيات في المنطقة والتي تستخدمها لاستهداف المدنيين، طالما أن إيران تسير على منهج عدواني داعم للإرهاب هذا هو السبب الذي جعل العالم يعزل إيران ويفرض عليها المزيد من العقوبات".

وقال الجبير في نهاية مؤتمره إن: "المملكة تتصرف بعكس إيران التي أطلقت 260 صاروخ عن طريق ميليشياتها أو عن طريقها، وأسست ميليشيات في المنطقة، وأسست الإرهاب، المملكة لم تطلق أي صاروخ ولا طائرة مسيرة ولا حتى رصاصة واحدة تجاه إيران، ولا يوجد لديها ميليشيات تقوم بأعمال تخريبية، في البلدان المجاورة أو في بلدان أخرى، لذلك السعودية تسعى للخير وإيران تسعى للشر".

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