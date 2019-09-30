وكالة فيتش الدولية تخفض التصنيف الائتماني للسعودية

خفضت وكالة فيتش "Fitch Ratings" للتصنيف الإئتماني تصنيف السعودية اليوم، الإثنين، من مرتبة A بلاس (+) إلى A، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة الخليجية، إضافة إلى تداعي الوضع المالي في المملكة.

ويعتبر تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة ضربة كبيرة لأكبر اقتصاد عربي.

ويأتي هذا القرار بعد تعرض المملكة لهجمات غير مسبوقة على منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق البترول السعودية شركة "أرامكو"، في الرابع عشر من أيلول/ سبتمتر الفائت، ما أدى إلى كبح إنتاج المملكة من النفط لحدود النصف تقريباً.

وقالت "فيتش" في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن المملكة معرضة لهجمات أخرى، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية إضافية.

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