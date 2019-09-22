في خضم التوتر الكبير الذي تشهده العلاقات بين إيران والسعودية والولايات المتحدة، عرضت إيران قوتها العسكرية الأحد في الذكرى التاسعة والثلاثين لبدء الحرب بين العراق وإيران. وقامت القوات المسلحة بعرض مختلف أنظمة الهجوم من بينها نظام دفاع صاروخي من طراز باور Bavar 373 ووحدة مدفعية حائل وطائرات من دون طيار كامان 12.

وحضر العرض العسكري القادة الإيرانيين بمن فيهم الرئيس حسن روحاني وممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد فيلق حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وغيرهم من كبار المسؤولين سياسيين وعسكريين.

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وقال قائد القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري إن نظام باور 373 Bavar أثبت فعاليته في جميع الاختبارات، مضيفا أن الدراسات والاختبارات أظهرت أن نظامباور Bavar 373 أفضل بكثير من نظام American Patriot PAC-3 المتقدم.

العرض شمل نظام المدفعية حائل الذي صممه الشباب الإيراني ويعد هذا النظام محمول ومجهو برادار بمقدروه بدء التشغيل دون أن ينظر إليه. أما طائرات كامان 12 من دون طيار فهي من بين أحدث الطائرات التي صنعها الجيش الإيراني وهي قادرة على حمل أربع قنابل من طراز 50 بوند. تبلغ سرعتها 120 كم في الساعة ويمكنها الطيران بسرعة قصوى تبلغ 200 كم.